Летевший из Москвы в Когалым самолёт совершил вынужденную посадку в Сургуте

Самолёт авиакомпании «Ютэйр», выполнявший рейс Москва — Когалым, экстренно приземлился в Сургуте. Причиной этому послужило срабатывание сигнализации об отказе одного из двигателей.

Как рассказали в Уральской транспортной прокуратуре, сигнализация указывала на неисправность правого двигателя воздушного судна. Экипаж самолёта принял решение совершить вынужденную посадку в аэропорту Сургута.

«Сургутской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка исполнения требований воздушного законодательства», — указывается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в самолёте находились 96 пассажиров. Авиакомпания организовала их перевозку в Когалым на автобусе.

Ранее сообщалось о проверке, инициированной Следственным комитетом после посадки Ан-24 в Якутии вне взлётно-посадочной полосы.