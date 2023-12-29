Летевший из Москвы в Когалым самолёт совершил вынужденную посадку в Сургуте
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Как рассказали в Уральской транспортной прокуратуре, сигнализация указывала на неисправность правого двигателя воздушного судна. Экипаж самолёта принял решение совершить вынужденную посадку в аэропорту Сургута.
«Сургутской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка исполнения требований воздушного законодательства», — указывается в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в самолёте находились 96 пассажиров. Авиакомпания организовала их перевозку в Когалым на автобусе.
Ранее сообщалось о проверке, инициированной Следственным комитетом после посадки Ан-24 в Якутии вне взлётно-посадочной полосы.