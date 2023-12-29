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Летевший из Москвы в Когалым самолёт совершил вынужденную посадку в Сургуте

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Самолёт авиакомпании «Ютэйр», выполнявший рейс Москва — Когалым, экстренно приземлился в Сургуте. Причиной этому послужило срабатывание сигнализации об отказе одного из двигателей.
Летевший из Москвы в Когалым самолёт совершил вынужденную посадку в Сургуте
  • Gettyimages.ru
  • © Oli Kellett

Как рассказали в Уральской транспортной прокуратуре, сигнализация указывала на неисправность правого двигателя воздушного судна. Экипаж самолёта принял решение совершить вынужденную посадку в аэропорту Сургута.

«Сургутской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка исполнения требований воздушного законодательства», — указывается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в самолёте находились 96 пассажиров. Авиакомпания организовала их перевозку в Когалым на автобусе.

Ранее сообщалось о проверке, инициированной Следственным комитетом после посадки Ан-24 в Якутии вне взлётно-посадочной полосы.

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