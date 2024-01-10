Автоэксперт Кадаков назвал правила прогрева машины на морозе
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При уличной температуре -10…-15 °С целесообразно завести двигатель и подождать две—три минуты до того, как охлаждающая жидкость и масло прогреются, а затем начинать движение на низких скоростях, рассказал эксперт в интервью Радио Sputnik.
При этом единой методики прогрева салона не существует, так как есть разные системы отопления, отметил Кадаков.
«Те автомобилисты, у кого автоматический климат-контроль, просто нажимают кнопку, указывают температуру, и машина сама выбирает оптимальную программу», — сказал специалист.
Другие автовладельцы прогревают салон с помощью двигателя и вентилятора, добавил он.
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