Автоэксперт Кадаков назвал правила прогрева машины на морозе

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков поделился опытом прогрева автомобиля в мороз.

При уличной температуре -10…-15 °С целесообразно завести двигатель и подождать две—три минуты до того, как охлаждающая жидкость и масло прогреются, а затем начинать движение на низких скоростях, рассказал эксперт в интервью Радио Sputnik.

При этом единой методики прогрева салона не существует, так как есть разные системы отопления, отметил Кадаков.

«Те автомобилисты, у кого автоматический климат-контроль, просто нажимают кнопку, указывают температуру, и машина сама выбирает оптимальную программу», — сказал специалист.

Другие автовладельцы прогревают салон с помощью двигателя и вентилятора, добавил он.

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