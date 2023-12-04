Автоэксперт Рузанов напомнил о правилах езды в снегопад
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«Первое — выезжая на заснеженную дорогу, старайтесь пользоваться педалями газа и тормоза максимально плавно», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».
Как отметил Рузанов, ездить зимой необходимо с большим вниманием, а все манёвры совершать медленно и аккуратно.
«Второе важное правило — дистанция. В условиях сниженной видимости или снежной каши на дороге лучше увеличить дистанцию вдвое и избежать риска встречи с бампером ближайшего автомобиля», — сказал автоэксперт.
Также он обратил внимание и на боковые интервалы.
«Если на дороге перемёт, а вы планируете сменить полосу, въезжайте на снежный бугор на низкой скорости под острым углом. Выезжайте также плавно», — добавил Рузанов.
Кроме того, он посоветовал в снегопад включать не только габариты, но и ближний свет, противотуманки, а при подъезде к перекрёстку и аварийные огни.
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