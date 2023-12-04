Автоэксперт Пономарёв дал советы, как завести машину на морозе

Технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарёв рассказал, как завести замёрзший автомобиль.

Автовладельцу при наличии необходимого инструмента и оборудования следует выкрутить и просушить свечи, отключить подачу топлива и продуть цилиндры, зарядить АКБ и налить перед запуском небольшое количество масла в цилиндры. С высокой вероятностью эти действия помогут запустить автомобиль, поделился эксперт в интервью «Российской газете».

Если знания у автовладельца поверхностные, можно попросить соседа «прикурить» машину, посоветовал Пономарёв.

По его словам, следует покрутить стартером два-три раза и, если автомобиль не завёлся, повторять попытки нельзя во избежание выхода стартера из строя.

Самое правильное при «заморозке» авто — сразу же обратиться к профессионалам, подытожил эксперт.

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