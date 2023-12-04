Автоэксперт Пономарёв дал советы, как завести машину на морозе
- Gettyimages.ru
Автовладельцу при наличии необходимого инструмента и оборудования следует выкрутить и просушить свечи, отключить подачу топлива и продуть цилиндры, зарядить АКБ и налить перед запуском небольшое количество масла в цилиндры. С высокой вероятностью эти действия помогут запустить автомобиль, поделился эксперт в интервью «Российской газете».
Если знания у автовладельца поверхностные, можно попросить соседа «прикурить» машину, посоветовал Пономарёв.
По его словам, следует покрутить стартером два-три раза и, если автомобиль не завёлся, повторять попытки нельзя во избежание выхода стартера из строя.
Самое правильное при «заморозке» авто — сразу же обратиться к профессионалам, подытожил эксперт.
Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с «Радио 1» рассказал, какие меры безопасности нужно соблюдать в гололёд и снегопад.