RT в Telegram
Подпишись

Автоэксперт Пономарёв дал советы, как завести машину на морозе

Короткая ссылка
Технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарёв рассказал, как завести замёрзший автомобиль.
Автоэксперт Пономарёв дал советы, как завести машину на морозе
  • Gettyimages.ru

Автовладельцу при наличии необходимого инструмента и оборудования следует выкрутить и просушить свечи, отключить подачу топлива и продуть цилиндры, зарядить АКБ и налить перед запуском небольшое количество масла в цилиндры. С высокой вероятностью эти действия помогут запустить автомобиль, поделился эксперт в интервью «Российской газете».

Если знания у автовладельца поверхностные, можно попросить соседа «прикурить» машину, посоветовал Пономарёв.

По его словам, следует покрутить стартером два-три раза и, если автомобиль не завёлся, повторять попытки нельзя во избежание выхода стартера из строя.

Самое правильное при «заморозке» авто — сразу же обратиться к профессионалам, подытожил эксперт.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с «Радио 1» рассказал, какие меры безопасности нужно соблюдать в гололёд и снегопад.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить