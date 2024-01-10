«Ъ»: в 2023 году в России уменьшилось число угонов автомобилей
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Такие данные представила газета «Коммерсантъ».
По словам вице-президента Всероссийского союза страховщиков Сергея Ефремова, это может быть связано в том числе с увеличением количества камер наблюдения в городах.
Они предоставляют возможность отслеживать находящиеся в розыске машины, объяснил Ефремов.
Ранее новое исследование показало, что в России в 2023 году самыми угоняемыми были машины марок Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Lada и Chery.