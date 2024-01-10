«Ъ»: в 2023 году в России уменьшилось число угонов автомобилей

С января по ноябрь 2023 года Министерство внутренних России зарегистрировало 6,58 тыс. случаев угона транспортных средств, что на 22,9% меньше по сравнению с показателями, зафиксированными за аналогичный период 2022 года.

Такие данные представила газета «Коммерсантъ».

По словам вице-президента Всероссийского союза страховщиков Сергея Ефремова, это может быть связано в том числе с увеличением количества камер наблюдения в городах.

Они предоставляют возможность отслеживать находящиеся в розыске машины, объяснил Ефремов.

Ранее новое исследование показало, что в России в 2023 году самыми угоняемыми были машины марок Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Lada и Chery.