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«Ъ»: в 2023 году в России уменьшилось число угонов автомобилей

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С января по ноябрь 2023 года Министерство внутренних России зарегистрировало 6,58 тыс. случаев угона транспортных средств, что на 22,9% меньше по сравнению с показателями, зафиксированными за аналогичный период 2022 года.
«Ъ»: в 2023 году в России уменьшилось число угонов автомобилей
  • Gettyimages.ru
  • © vm

Такие данные представила газета «Коммерсантъ».

По словам вице-президента Всероссийского союза страховщиков Сергея Ефремова, это может быть связано в том числе с увеличением количества камер наблюдения в городах.

Они предоставляют возможность отслеживать находящиеся в розыске машины, объяснил Ефремов.

Ранее новое исследование показало, что в России в 2023 году самыми угоняемыми были машины марок Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Lada и Chery.

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