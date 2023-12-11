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Аналитики назвали самые угоняемые марки авто в России по итогам 2023 года

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Новое исследование показало, что в России в 2023 году самыми угоняемыми были машины марок Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Lada и Chery.
Аналитики назвали самые угоняемые марки авто в России по итогам 2023 года
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные «Страхового дома ВСК».

«Наиболее угоняемыми моделями авто по итогам 2023 года стали Hyundai Santa Fe, Kia K5, Hyundai Tucson, Hyundai Palisade, Lada Granta», — сказано в тексте исследования.

В сегменте премиальных авто самыми угоняемыми стали кроссовер Mercedes-Benz GLE-Class. Среди китайских авто Chery Tiggo и Exeed TXL стали лидерами по угонам.

В целом по итогам 2023 года число угонов в России выросло почти на 15%. Наибольшее число краж автомобилей зафиксировано в феврале, мае, августе и сентябре.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с «Радио 1» рассказал, какие меры безопасности нужно соблюдать в гололёд и снегопад.

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