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В поезде Москва — Чита умерла семимесячная девочка

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Семимесячная девочка умерла в поезде Москва — Чита, все пассажиры поезда протестированы на наличие вирусных заболеваний.

Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Отмечается, что во время поездки у ребёнка ухудшилось самочувствие.

По данным ведомства, на станции Кунгур в 100 км от Перми бригада скорой помощи проводила реанимационные мероприятия, однако спасти девочку не удалось.

На данный момент проводится проверка.

Ранее группу из 125 детей сняли с поезда и направили в больницу в Саратовской области.

Также девять детей госпитализировали из детского лагеря в Евпатории.

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