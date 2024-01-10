В поезде Москва — Чита умерла семимесячная девочка
Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Отмечается, что во время поездки у ребёнка ухудшилось самочувствие.
По данным ведомства, на станции Кунгур в 100 км от Перми бригада скорой помощи проводила реанимационные мероприятия, однако спасти девочку не удалось.
На данный момент проводится проверка.
Ранее группу из 125 детей сняли с поезда и направили в больницу в Саратовской области.
Также девять детей госпитализировали из детского лагеря в Евпатории.