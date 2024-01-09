В МЧС России заявили, что два человека погибли при пожаре на стройплощадке в Пензе.

Как указывается в заявлении ведомства, при разборе конструкций на месте пожара в бытовках на стройплощадке в Пензе было обнаружено два тела.

«На территории стройки загорелись бытовки на 300 кв. м. При разборе конструкций пожарные МЧС России обнаружили двоих погибших, их личности устанавливаются», — говорится в заявлении.

Уточняется, что на месте работают 29 специалистов и 5 единиц техники МЧС России.

Ранее сообщалось, что трёхлетний мальчик погиб в результате пожара в частном доме в селе Грахово в Удмуртии.