Два человека погибли при пожаре на стройплощадке в Пензе
- РИА Новости
Как указывается в заявлении ведомства, при разборе конструкций на месте пожара в бытовках на стройплощадке в Пензе было обнаружено два тела.
«На территории стройки загорелись бытовки на 300 кв. м. При разборе конструкций пожарные МЧС России обнаружили двоих погибших, их личности устанавливаются», — говорится в заявлении.
Уточняется, что на месте работают 29 специалистов и 5 единиц техники МЧС России.
Ранее сообщалось, что трёхлетний мальчик погиб в результате пожара в частном доме в селе Грахово в Удмуртии.