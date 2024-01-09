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Два человека погибли при пожаре на стройплощадке в Пензе

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В МЧС России заявили, что два человека погибли при пожаре на стройплощадке в Пензе.
Два человека погибли при пожаре на стройплощадке в Пензе
  • РИА Новости

Как указывается в заявлении ведомства, при разборе конструкций на месте пожара в бытовках на стройплощадке в Пензе было обнаружено два тела.

«На территории стройки загорелись бытовки на 300 кв. м. При разборе конструкций пожарные МЧС России обнаружили двоих погибших, их личности устанавливаются», — говорится в заявлении.

Уточняется, что на месте работают 29 специалистов и 5 единиц техники МЧС России. 

Ранее сообщалось, что трёхлетний мальчик погиб в результате пожара в частном доме в селе Грахово в Удмуртии.

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