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СК расследует причины гибели трёхлетнего мальчика при пожаре в Челябинске

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В пресс-службе следственного управления СК по Челябинской области заявили о возбуждении уголовного дела по факту гибели трёхлетнего мальчика при пожаре в Челябинске 9 января.
СК расследует причины гибели трёхлетнего мальчика при пожаре в Челябинске

Об этом информирует URA.RU.

Уточняется, что дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности.

В ходе следствия будет дана оценка условиям проживания и воспитания ребёнка.

Пожар произошёл вечером 8 января 2024 года в одном из домов садового товарищества «Юбилейный-2» в Сосновском районе. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание электрической проводки.

Также есть сведения, что ребёнок во время ЧП находился дома один.

Ранее сообщалось, что трёхлетний мальчик погиб в результате пожара в частном доме в селе Грахово в Удмуртии.

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