СК расследует причины гибели трёхлетнего мальчика при пожаре в Челябинске
Об этом информирует URA.RU.
Уточняется, что дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности.
В ходе следствия будет дана оценка условиям проживания и воспитания ребёнка.
Пожар произошёл вечером 8 января 2024 года в одном из домов садового товарищества «Юбилейный-2» в Сосновском районе. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание электрической проводки.
Также есть сведения, что ребёнок во время ЧП находился дома один.
Ранее сообщалось, что трёхлетний мальчик погиб в результате пожара в частном доме в селе Грахово в Удмуртии.