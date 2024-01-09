РКН заблокировал сайт Православной церкви Украины за запрещённый контент

Неоднократное размещение на сайте Православной церкви Украины запрещённого контента привело к его блокировке на территории России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

В ведомстве отметили, что доступ к ресурсу был ограничен на основании закона об информации, информационных технологиях и о защите информации.

В РКН пояснили, что на сайте систематически публиковались материалы, направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении лиц, объединённых по признаку социальной, национальной, религиозной и языковой принадлежности.

Ранее в Генеральной прокуратуре России сообщили о разработке проекта об оперативной блокировке в сети противоправного контента.