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ГП: разработан проект об оперативной блокировке в сети противоправного контента

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Генеральная прокуратура России совместно с несколькими ведомствами подготовила законопроект, предполагающий оперативную блокировку противоправного контента в сети.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГП.

Уточняется, что проект разработан совместно с Минцифры России и Роскомнадзором.

«Совместными усилиями разработан законопроект, регламентирующий оперативное решение по блокированию вредоносных сайтов», — рассказали в ведомстве.

Ранее стало известно, что почти 70 тыс. интернет-ресурсов с фейками, дискредитирующими действия армии и органов власти России, блокировано в 2023 году.

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