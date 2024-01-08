ГП: разработан проект об оперативной блокировке в сети противоправного контента
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГП.
Уточняется, что проект разработан совместно с Минцифры России и Роскомнадзором.
«Совместными усилиями разработан законопроект, регламентирующий оперативное решение по блокированию вредоносных сайтов», — рассказали в ведомстве.
Ранее стало известно, что почти 70 тыс. интернет-ресурсов с фейками, дискредитирующими действия армии и органов власти России, блокировано в 2023 году.