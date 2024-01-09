Адвокат Жорин: в съёмках ролика блогера Косенко с ребёнком использовали куклу

Ролик, на котором блогер-миллионник Сергей Косенко бросает ребёнка в сугроб, демонстрирует не живого младенца, а куклу. С таким заявлением выступил адвокат блогера Сергей Жорин.

Адвокат заявил, что указанное видео было выполнено с применением монтажа, а также куклы, имитирующей ребёнка. Жорин также добавил, что Косенко уже извинился за публикацию этого ролика.

«Сергей Косенко уже принёс извинения всем, кому был причинён моральный вред в связи с публикацией ролика», — заявил Жорин в личном Telegram-канале.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении Косенко уголовное дело.