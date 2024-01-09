Адвокат Жорин: в съёмках ролика блогера Косенко с ребёнком использовали куклу
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Адвокат заявил, что указанное видео было выполнено с применением монтажа, а также куклы, имитирующей ребёнка. Жорин также добавил, что Косенко уже извинился за публикацию этого ролика.
«Сергей Косенко уже принёс извинения всем, кому был причинён моральный вред в связи с публикацией ролика», — заявил Жорин в личном Telegram-канале.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении Косенко уголовное дело.