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Посольство США знает об аресте американца в Москве

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Посольство Соединённых Штатов в Москве знает об аресте американского гражданина Роберта Вудлэнда, который обвиняется в обороте наркотиков.
Посольство США знает об аресте американца в Москве
  • AFP
  • © Alexander NEMENOV

«Нам известны сообщения о недавнем задержании гражданина США в России», — сообщили ТАСС в посольстве.

В диппредставительстве утверждают, что у Госдепа «нет большего приоритета, чем безопасность граждан США за рубежом».

Ранее стало известно, что гражданина США арестовали на два месяца за попытку незаконного оборота наркотиков. В МИД отметили, что российская сторона готова предоставить США консульский доступ к американцу.

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