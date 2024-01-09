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Автоэксперт Рузанов рекомендовал увеличивать дистанцию между машинами зимой

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Технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Алексей Рузанов дал советы по безопасному вождению в зимний период.
Автоэксперт Рузанов рекомендовал увеличивать дистанцию между машинами зимой
  • Gettyimages.ru
  • © groveb

«Первое — выезжая на заснеженную дорогу, старайтесь пользоваться педалями газа и тормоза максимально плавно. Зимой мы все стараемся ездить с большим вниманием, а при снегопадах надо ещё больше усилить эти принципы», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, не менее важно соблюдать дистанцию.

«В условиях сниженной видимости или снежной каши на дороге лучше увеличить дистанцию вдвое и избежать риска встречи с бампером ближайшего автомобиля. Важно помнить и о боковом интервале», — сообщил он.

Как считает эксперт, в снегопад необходимо включать не только габариты, но и ближний свет, а при подъезде к перекрёстку не лишними окажутся и «аварийки».

Рузанов добавил, что если в снегопад есть возможность отказаться от поездки на машине, то это будет наилучшим решением.

Ранее заслуженный спасатель России Сергей Щетинин дал рекомендации, как обезопасить себя от ДТП в зимний период.

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