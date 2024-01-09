Названы самые продаваемые подержанные автомобили в России в 2023 году

Названы самые востребованные подержанные автомобили в трёх ценовых сегментах в России в 2023 году.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на «Авито Авто».

Средняя стоимость машины с пробегом составила 610 тыс. рублей.

В списке самых популярных моделей со средней ценой от 3 млн рублей лидирует Toyota Camry, далее следуют BMW X5 и Toyota Land Cruiser.

В сегменте от 1,5 млн до 3 млн рублей список возглавили Toyota Camry, Kia Sportage и Hyundai Creta.

В рейтинге самых продаваемых бюджетных машин с пробегом первое место заняла Lada Priora, за ней идут Lada Granta и Lada 2114 Samara.

Ранее сообщалось, что Lada стала самым популярным авто у россиян для первого водительского опыта.