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Названы самые продаваемые подержанные автомобили в России в 2023 году

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Названы самые востребованные подержанные автомобили в трёх ценовых сегментах в России в 2023 году.
Названы самые продаваемые подержанные автомобили в России в 2023 году
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на «Авито Авто».

Средняя стоимость машины с пробегом составила 610 тыс. рублей.

В списке самых популярных моделей со средней ценой от 3 млн рублей лидирует Toyota Camry, далее следуют BMW X5 и Toyota Land Cruiser.

В сегменте от 1,5 млн до 3 млн рублей список возглавили Toyota Camry, Kia Sportage и Hyundai Creta.

В рейтинге самых продаваемых бюджетных машин с пробегом первое место заняла Lada Priora, за ней идут Lada Granta и Lada 2114 Samara.

Ранее сообщалось, что Lada стала самым популярным авто у россиян для первого водительского опыта.

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