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Количество вакансий на Ямале выросло почти в два раза за год

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Новое исследование показало, что в Ямало-Ненецком автономном округе число вакансий в 2023 году увеличилось в 1,8 раза по сравнению с 2022 годом.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на сервис «Авито Работа».

Больше всего требовались специалисты в сферах транспорта и логистики (11% от числа всех вакансий), строительства (9%), производства, сырья, сельского хозяйства (9%) и курьерской доставки (8%).

Также выросло число объявлений для молодёжи. В разделе «Без опыта, студенты», рост составил 80% относительно 2022 года.

Ранее сообщалось, что технические знания признаны самыми востребованными в 2023 году.

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