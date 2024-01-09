Количество вакансий на Ямале выросло почти в два раза за год
Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на сервис «Авито Работа».
Больше всего требовались специалисты в сферах транспорта и логистики (11% от числа всех вакансий), строительства (9%), производства, сырья, сельского хозяйства (9%) и курьерской доставки (8%).
Также выросло число объявлений для молодёжи. В разделе «Без опыта, студенты», рост составил 80% относительно 2022 года.
Ранее сообщалось, что технические знания признаны самыми востребованными в 2023 году.