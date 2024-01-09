Вирусолог Лукашев рассказал, как сохранить здоровье в 2024 году

Профессор-вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Александр Лукашев рассказал о способах позаботиться о здоровье в 2024 году.

«Хочется надеяться, что в 2024-м коронавирус всё-таки не преподнесёт нам сюрпризов, не появятся варианты с радикально изменёнными свойствами. Чем больше времени пройдёт без таких сюрпризов, тем выше вероятность, что ковид наконец станет предсказуемой сезонной инфекцией, пусть и относительно тяжёлой», — заявил он в беседе с сайтом kp.ru.

По его словам, важно сохранять социальную дистанцию, что значительно снижает риски передачи респираторных инфекций.

Также допустимо надевать в общественных местах маски или респираторы.

«Но важно, чтобы их носили все члены семьи. Иначе тот, кто ходит в общественных местах без маски, заразит всех остальных домочадцев. И, конечно, нужно прививаться от гриппа», — добавил Лукашев.

Ранее доктор медицинских наук врач-иммунолог Владислав Жемчугов беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, кто может входить в группы риска по тридемии.