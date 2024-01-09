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В Москве открыли электродепо «Аминьевское» БКЛ

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Мэр Москвы Сергей Собянин открыл электродепо «Аминьевское» Большой кольцевой линии. По его словам, в будни БКЛ перевозит уже 1,25 млн пассажиров и их число растёт.
В Москве открыли электродепо «Аминьевское» БКЛ

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.

«Аминьевское» — третье депо на БКЛ, оно призвано обеспечить бесперебойную работу большого кольца и увеличить количество составов, выходящих на линию.

Электродепо находится недалеко от пересечения улицы Генерала Дорохова и улицы Верейская. На территории расположены отстойно-ремонтный корпус, мотодепо, рельсосварочная станция и другие помещения.

Ранее сообщалось, что на строящейся станции «Вавиловская» Троицкой линии Московского метрополитена выполнены основные конструкции большей части платформы.

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