Бочкарёв рассказал о ходе строительства станции «Вавиловская» Троицкой линии метро

На строящейся станции «Вавиловская» Троицкой линии Московского метрополитена выполнены основные конструкции большей части платформы, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Готовность монолитных работ на станции «Вавиловская» Троицкой линии метро оценивается более чем наполовину. Всего на объекте уже уложено свыше 17 тыс. куб. м бетона из запланированного объёма в 32 тыс. куб. м. В частности, выполнено армирование и бетонирование большей части платформы», — сказал Бочкарёв.

Он отметил, что строительство объекта в целом ведётся в активном режиме.

«На высоком уровне готовности земляные работы — разработано порядка 80% от общего объёма грунта котлована, а на ряде участков уже выполняется его обратная засыпка. Продолжается переустройство инженерных сетей», — уточнил заммэра.

Со своей стороны, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что в связи с высокой плотностью городской застройки на Ленинском проспекте приходится поэтапно перекладывать большое число коммуникаций и вести круглосуточный мониторинг состояния близлежащих домов и сооружений.

«По завершении всех работ жители получат современную комфортную станцию с ярким дизайном в шаговой доступности от дома. В отделке планируется использовать белоснежный мрамор на стенах и светлый гранит на платформе, а колонны в форме галочек будут облицованы панелями насыщенного жёлтого цвета», — сообщил Кравцов.

Он добавил, что продолжаются работы в прилегающих к станции тоннелях в сторону соседней «Академической».