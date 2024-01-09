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В ЦИК рассказали о процедуре голосования на выборах президента России за рубежом

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Замглавы ЦИК Николай Булаев рассказал, как будет проходить голосование на выборах президента России в других странах.
В ЦИК рассказали о процедуре голосования на выборах президента России за рубежом
  • РИА Новости

«Ситуация в ряде стран крайне непростая с точки зрения гарантий безопасности избирателей и членов участковых избиркомов. В отдельных странах демонстрируют явно недружественное отношение, в том числе к организации голосования на выборах президента», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

Булаев выразил мнение, что во всех странах голосование организуют как минимум на территории дипломатических представительств. Что касается открытия избирательных участков за их пределами, то пока это кажется проблематичным для некоторых стран, уточнил он.

По его словам, российские послы обратились к руководству внешнеполитических ведомств недружественных государств с письменными нотами с вопросом, смогут ли они гарантировать безопасность во время голосования.

На некоторые запросы ответы уже получены.

«Во многих из них пишут, что голосование можно организовать, но безопасность не гарантируют», — сообщил Булаев.

Ранее стало известно, что по всей России к настоящему моменту собрано более 1,3 млн подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина.

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