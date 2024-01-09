На лыжных трассах Подмосковья побывали более 110 тысяч человек с начала сезона

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин заявил, что с начала зимнего сезона на лыжных трассах региона побывали более 113 тыс. человек.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на ведомство.

«На территории парков и лесопарков Московской области функционирует 52 лыжные трассы. Из них 21 лыжня до одного километра и 31 лыжня с протяжённостью от одного до 17 километров», — сказал Хайкин.

Отмечается, что новые лыжные трассы появились в Балашихе, Домодедове, Лыткарине и других округах.

Рядом с трассами обустроены тёплые раздевалки, работают пункты проката инвентаря.

Ранее в столичном правительстве рассказали о режиме работы бесплатных катков на площадках «Московских сезонов».