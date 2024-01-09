Катки на площадках «Московских сезонов» будут открыты до конца зимы
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Отмечается, что 23 катка будут открыты до конца зимы по будням с 11:00 до 22:00, по выходным — с 10:00 до 20:00.
На ледовых площадках работают пункты проката.
Дети 10—14 лет могут кататься самостоятельно при наличии письменного разрешения от родителей.
Для посещения катков необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте «Московских сезонов».
Ранее сообщалось, что в московских парках открылись пункты бесплатной раздачи горячих напитков.