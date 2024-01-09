Катки на площадках «Московских сезонов» будут открыты до конца зимы

В столичном правительстве рассказали о режиме работы бесплатных катков на площадках «Московских сезонов».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что 23 катка будут открыты до конца зимы по будням с 11:00 до 22:00, по выходным — с 10:00 до 20:00.

На ледовых площадках работают пункты проката.

Дети 10—14 лет могут кататься самостоятельно при наличии письменного разрешения от родителей.

Для посещения катков необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте «Московских сезонов».

Ранее сообщалось, что в московских парках открылись пункты бесплатной раздачи горячих напитков.