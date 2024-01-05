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В московских парках открылись пункты бесплатной раздачи горячих напитков

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Пункты бесплатной раздачи горячих напитков открылись на территории парков, подведомственных Департаменту культуры Москвы.
В московских парках открылись пункты бесплатной раздачи горячих напитков
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на сайт мэра и правительства Москвы.

Бесплатный чай будут раздавать в пункте зимнего инвентаря Гончаровского парка и кафе около катка парка «Дубки» с 10:00 до 22:00 мск.

Также горячий чай можно найти в партерной части парка Горького, за аркой главного входа и на Пушкинской набережной с 11:00 до 17:00 мск.

На территории Таганского парка пункты раздачи чая находятся рядом с катком, а в детском парке имени Н.Н. Прямикова — в павильоне рядом со сценой с 10:00 до 18:00 мск.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков заявил, что две ночи подряд в Москве отмечается самая низкая температура за семь лет.

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