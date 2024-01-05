В московских парках открылись пункты бесплатной раздачи горячих напитков

Пункты бесплатной раздачи горячих напитков открылись на территории парков, подведомственных Департаменту культуры Москвы.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на сайт мэра и правительства Москвы.

Бесплатный чай будут раздавать в пункте зимнего инвентаря Гончаровского парка и кафе около катка парка «Дубки» с 10:00 до 22:00 мск.

Также горячий чай можно найти в партерной части парка Горького, за аркой главного входа и на Пушкинской набережной с 11:00 до 17:00 мск.

На территории Таганского парка пункты раздачи чая находятся рядом с катком, а в детском парке имени Н.Н. Прямикова — в павильоне рядом со сценой с 10:00 до 18:00 мск.

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