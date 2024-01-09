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Почти миллион человек посетили выставку «Россия» на ВДНХ в первые дни 2024 года

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Почти миллион человек посетили международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ в первые дни 2024 года.
Почти миллион человек посетили выставку «Россия» на ВДНХ в первые дни 2024 года
  • © Фотохост-агентство РИА Новости

Как сообщили организаторы, на протяжении праздничных дней гостей выставки встречали герои из любимых мультфильмов, а также развлекали 18 национальных Дедов Морозов. 

При этом доброжелательные волонтёры помогали гостям найти дорогу и согреться чаем.

Отмечается, что во всех павильонах выставки проходили мастер-классы по созданию сувениров и полезных для дома вещей, интерактивные образовательные занятия, а также яркие новогодние шоу для детей и их родителей.

«Наша выставка посвящена людям. Она про единство, про нашу Родину и про то, что успехи России начинаются с каждого из нас. Уверена, что гости после осмотра экспозиций испытывают чувство гордости за нашу страну, сопричастности к достижениям», — отметила генеральный директор выставки «Россия» Наталья Виртуозова.

Она поблагодарила всех гостей мероприятия. По её словам, впереди посетителей ожидает ещё больше интересных событий.

Ранее сообщалось, что международную выставку-форум «Россия» посетили с экскурсией 380 школьников из российских регионов, в том числе из ЛНР.

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