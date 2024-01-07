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Экскурсию по выставке «Россия» провели для 380 школьников из российских регионов

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Международную выставку-форум «Россия» посетили с экскурсией 380 школьников из российских регионов, в том числе из ЛНР.
Экскурсию по выставке «Россия» провели для 380 школьников из российских регионов
  • АГН «Москва»

«Ребята познакомились с достижениями страны и перспективными проектами, оценили культурное многообразие регионов и дух гостеприимства, отражённый в их стендах», — говорится в заявлении организаторов.

Отмечается, что выставка помогает молодому поколению заново открыть Россию во всем её величии и многообразии.

«Здесь я поняла, насколько велика Россия, как сильно отличаются друг от друга её регионы и даже города, сколько разных обычаев у нас существует», — сказала Дарья из Тюмени.

Школьница Юлия из Луганска подчеркнула, что выставка её глубоко впечатлила.

«Здесь хорошо отражён русский дух, можно узнать много нового о других регионах. Например, меня поразила Республика Адыгея, где теперь очень хочется побывать. А на стенде моей родной Луганской Народной Республики я чуть не заплакала от радости, что мы теперь в составе России», — сказала она.

Ранее стало известно, что Международную выставку-форум «Россия» посетили за первые два месяца работы более 3,5 млн человек.

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