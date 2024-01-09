Число бронирований средств размещений в Мурманске выросло на 47% за год

Новое исследование показало, что бронирование россиянами отелей в Мурманске за год выросло на 47%.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу сервиса Ostrovok.ru.

Как отметили в сервисе, в десятку самых популярных направлений внутри страны по числу бронирований за отмеченный период вошли Мурманск, Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Эсто-Садок, Ярославль и Екатеринбург.

Так, в Новосибирске число бронирований отелей выросло на 29%, в Краснодаре — на 25%, в Кисловодске и Зеленоградске — на 22%, в Екатеринбурге — на 20%, в Санкт-Петербурге — на 14%, в Калининграде — на 13%.

Ранее в Министерстве культуры и туризма Московской области заявили о том, что в 2024 году регион получит федеральную субсидию на развитие туризма.