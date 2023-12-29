В Подмосковье направят федеральную субсидию на развитие туризма

В Министерстве культуры и туризма Московской области заявили о том, что в 2024 году регион получит федеральную субсидию на развитие туризма.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что средства направят в 85 регионов России, а общая сумма составит 6,2 млрд рублей.

Московская область вошла в число регионов — лидеров по получению единой субсидии вместе с Краснодарским краем, Ставропольем, Свердловской и Челябинской областями по итогам конкурсного отбора Министерства экономического развития России.

Выделенные средства можно потратить на оборудование пляжей и национальных маршрутов, закупку туристического снаряжения и оборудования, проведение мероприятий, проектирование туристского бренда городов, а также на создание кемпингов и возведение причалов.

Ранее сообщалось, что Южно-Уральскому государственному университету (ЮУрГУ) присвоен статус федеральной инновационной площадки «Молодёжный туризм в условиях межуниверситетского кампуса».