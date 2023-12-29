ЮУрГУ в статусе инновационной площадки займётся развитием молодёжного туризма

Южно-Уральскому государственному университету (ЮУрГУ) присвоен статус федеральной инновационной площадки «Молодёжный туризм в условиях межуниверситетского кампуса».

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Командой, в которую вошли представители руководства университета, сотрудники и преподаватели Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ, будет создана и реализована система туристических программ и маршрутов культурно-познавательной, экологической, научно-популярной, промышленной и деловой направленности», — сказано в сообщении пресс-службы.

В рамках проекта предполагаются экскурсии по исследовательским центрам и лабораториям кампуса, посещение научных, образовательных и профориентационных мероприятий.

В вузе отметили, что реализация проекта даст стимул к развитию научного туризма в Челябинской области, позволит влиять на формирование культурной идентичности южноуральской молодёжи и создаст новые точки притяжения в строящемся в Челябинске межуниверситетском кампусе.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в центре дополнительного образования в Сенеже прошёл обучающий семинар для руководителей филиалов фонда «Защитники Отечества».