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МЧС России: отопление восстановили в 116 домах в Подмосковье

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Отопление вернули в 116 многоквартирных домах в Подмосковье, ведутся работы по подключению к теплу ещё в 57 домах. Об этом сообщили в МЧС России.
МЧС России: отопление восстановили в 116 домах в Подмосковье
  • РИА Новости

«В настоящее время система центрального отопления восстановлена в 116 многоквартирных домах», — приводит РИА Новости заявление.

Специалисты продолжают аварийно-восстановительные работы в 57 домах региона.

Ранее сообщалось, что заместитель главы администрации городского округа Подольск, а также начальник котельной и генеральный директор ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» задержаны в рамках расследования уголовных дел об аварии с отоплением.

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