МЧС России: отопление восстановили в 116 домах в Подмосковье
- РИА Новости
«В настоящее время система центрального отопления восстановлена в 116 многоквартирных домах», — приводит РИА Новости заявление.
Специалисты продолжают аварийно-восстановительные работы в 57 домах региона.
Ранее сообщалось, что заместитель главы администрации городского округа Подольск, а также начальник котельной и генеральный директор ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» задержаны в рамках расследования уголовных дел об аварии с отоплением.