МЧС России: отопление восстановили в 116 домах в Подмосковье

Отопление вернули в 116 многоквартирных домах в Подмосковье, ведутся работы по подключению к теплу ещё в 57 домах. Об этом сообщили в МЧС России.

РИА Новости

«В настоящее время система центрального отопления восстановлена в 116 многоквартирных домах», — приводит РИА Новости заявление. Специалисты продолжают аварийно-восстановительные работы в 57 домах региона. Ранее сообщалось, что заместитель главы администрации городского округа Подольск, а также начальник котельной и генеральный директор ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» задержаны в рамках расследования уголовных дел об аварии с отоплением.