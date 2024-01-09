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Парки Подмосковья посетили более 840 тысяч гостей с 31 декабря

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Парки Московской области посетили свыше 840 тыс. человек в период с 31 декабря по 7 января.
Парки Подмосковья посетили более 840 тысяч гостей с 31 декабря
  • Gettyimages.ru
  • © SbytovaMN

Об этом информирует интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства по благоустройству.

По словам главы ведомства Михаила Хайкина, в регионе уделяют большое внимание праздничной атмосфере в парках в зимний период. Там установили свыше 100 новогодних ёлок и больше 850 световых фигур, почти 70 уличных очагов для обогрева, а также оборудовали фотозоны.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Москве в честь десятилетнего юбилея фестиваля «Путешествие в Рождество» прошло более 1,5 тыс. мероприятий.

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