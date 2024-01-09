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Парк «Зарядье» в Москве посетили 12 млн человек в 2023 году

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Заммэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что в 2023 году столичный парк «Зарядье» посетили около 12 млн человек.
Парк «Зарядье» в Москве посетили 12 млн человек в 2023 году

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Зарядье» — одна из главных достопримечательностей столицы. На его территории здания XVI века соседствуют с современной архитектурой. С момента открытия в 2017 году парк посетили более 66 млн человек, в прошедшем году — 11,9 млн», — сказала Сергунина.

Она также отметила, что среди посетителей популярностью пользуются подземный музей, Старый Английский Двор, флагманский инфоцентр для туристов.

В парке проводятся фестивали, выставки, городские мероприятия, а также тематические программы выходного дня.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе туристических автобусов для пенсионеров, школьников и студентов колледжей.

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