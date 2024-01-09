Песков: подмосковные службы оперативно работали над восстановлением отопления
- РИА Новости
Соответствующие данные привёл пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что частную котельную в микрорайоне Климовск в Подольске, на которой произошла авария, передадут в муниципалитет.
По словам вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина, отопление во всех домах в микрорайоне Климовск в Подольске дадут во вторник, 9 января.