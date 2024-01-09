Власти: отопление и горячую воду вернули в 22 жилых дома в Дмитрове

Подача отопления и горячего водоснабжения возобновлена в 22 жилых домах в микрорайоне Космонавтов в Дмитрове (Московская область), сообщил глава городского округа Илья Поночевный.

Об этом он написал в Telegram.

«В школу, детский сад и 22 многоквартирных дома уже возобновлена подача отопления и горячего водоснабжения», — говорится в сообщении.

Поночевный уточнил, что без теплоснабжения остаются восемь жилых домов микрорайона. Он добавил, что восстановительные работы будут завершены в ближайшее время.

Ранее стало известно, что отопление и горячее водоснабжение отключили в микрорайоне Космонавтов в Дмитрове из-за утечки в котельной.