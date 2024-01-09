Власти: отопление и горячую воду вернули в 22 жилых дома в Дмитрове
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Об этом он написал в Telegram.
«В школу, детский сад и 22 многоквартирных дома уже возобновлена подача отопления и горячего водоснабжения», — говорится в сообщении.
Поночевный уточнил, что без теплоснабжения остаются восемь жилых домов микрорайона. Он добавил, что восстановительные работы будут завершены в ближайшее время.
Ранее стало известно, что отопление и горячее водоснабжение отключили в микрорайоне Космонавтов в Дмитрове из-за утечки в котельной.