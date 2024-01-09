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Власти: отопление и горячую воду вернули в 22 жилых дома в Дмитрове

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Подача отопления и горячего водоснабжения возобновлена в 22 жилых домах в микрорайоне Космонавтов в Дмитрове (Московская область), сообщил глава городского округа Илья Поночевный.
Власти: отопление и горячую воду вернули в 22 жилых дома в Дмитрове
  • Gettyimages.ru
  • © xijian

Об этом он написал в Telegram.

«В школу, детский сад и 22 многоквартирных дома уже возобновлена подача отопления и горячего водоснабжения», — говорится в сообщении.

Поночевный уточнил, что без теплоснабжения остаются восемь жилых домов микрорайона. Он добавил, что восстановительные работы будут завершены в ближайшее время.

Ранее стало известно, что отопление и горячее водоснабжение отключили в микрорайоне Космонавтов в Дмитрове из-за утечки в котельной

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