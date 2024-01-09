В Благовещенске мужчина упал в шахту лифта после конфликта с охранником бара
- РИА Новости
По информации СК, во время ссоры охранник ударил 37-летнего мужчину ногой в грудь, из-за чего тот проломил закрытые двери лифта. Мужчина выпал в открывшийся проём шахты, упал с высоты пятого этажа и получил смертельную травму головы.
Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего.
21-летнего охранника арестовали, ему предъявлено обвинение.
Ранее житель села Чоя в Республике Алтай открыл стрельбу у входа в бар из-за слишком громкой музыки, которая звучала в заведении.