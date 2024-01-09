В Благовещенске мужчина упал в шахту лифта после конфликта с охранником бара

В Благовещенске в ночь на 31 декабря посетитель бара погиб после конфликта с охранником. Об этом информирует СУ СК по Амурской области.

По информации СК, во время ссоры охранник ударил 37-летнего мужчину ногой в грудь, из-за чего тот проломил закрытые двери лифта. Мужчина выпал в открывшийся проём шахты, упал с высоты пятого этажа и получил смертельную травму головы.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего.

21-летнего охранника арестовали, ему предъявлено обвинение.

Ранее житель села Чоя в Республике Алтай открыл стрельбу у входа в бар из-за слишком громкой музыки, которая звучала в заведении.