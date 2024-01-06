На Алтае мужчина открыл стрельбу из-за громкой музыки в баре

Житель села Чоя в Республике Алтай открыл стрельбу у входа в бар из-за слишком громкой музыки, которая играла в заведении, сообщило МВД России по региону.

По данным ведомства, в дежурную часть пункта полиции «Чойский» поступила жалоба от мужчины на громкую музыку.

Когда приехали полицейские, он уже находился в баре, где у него завязался конфликт с одним из гостей. Мужчина принёс из дома охотничье ружьё и несколько раз выстрелил из него у крыльца заведения.

«Участковому уполномоченному полиции удалось уговорить сельчанина сдать ему оружие, после чего он был доставлен в пункт полиции для разбирательства», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГИБДД задержали зачинщика драки со стрельбой в Челябинске.