На Алтае мужчина открыл стрельбу из-за громкой музыки в баре
- РИА Новости
По данным ведомства, в дежурную часть пункта полиции «Чойский» поступила жалоба от мужчины на громкую музыку.
Когда приехали полицейские, он уже находился в баре, где у него завязался конфликт с одним из гостей. Мужчина принёс из дома охотничье ружьё и несколько раз выстрелил из него у крыльца заведения.
«Участковому уполномоченному полиции удалось уговорить сельчанина сдать ему оружие, после чего он был доставлен в пункт полиции для разбирательства», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что сотрудники ГИБДД задержали зачинщика драки со стрельбой в Челябинске.