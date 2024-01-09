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Пользователи МЭШ заказали более 370 тысяч цифровых справок учащегося в 2023 году

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Более 370 тыс. цифровых справок об обучении за прошедший 2023 год получили пользователи «Московской электронной школы» (МЭШ).
Пользователи МЭШ заказали более 370 тысяч цифровых справок учащегося в 2023 году
  • Gettyimages.ru
  • © zhongguo

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

По словам председателя комитета государственных услуг Москвы Елены Шинкарук, сократилось время предоставления услуги — с нескольких дней до нескольких минут.

Цифровой документ подтверждает факт обучения ребёнка в школе. Документ может потребоваться при покупке льготного билета, для получения скидок и др.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что пользователи проекта «Активный гражданин» могут принять участие в голосовании за лучшие маршруты по зимней Москве, представленные цифровым туристическим сервисом Russpass.

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