Пользователи МЭШ заказали более 370 тысяч цифровых справок учащегося в 2023 году
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
По словам председателя комитета государственных услуг Москвы Елены Шинкарук, сократилось время предоставления услуги — с нескольких дней до нескольких минут.
Цифровой документ подтверждает факт обучения ребёнка в школе. Документ может потребоваться при покупке льготного билета, для получения скидок и др.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что пользователи проекта «Активный гражданин» могут принять участие в голосовании за лучшие маршруты по зимней Москве, представленные цифровым туристическим сервисом Russpass.