В Удмуртии отремонтируют 72 автодороги в 2024 году

В Удмуртии запланирован ремонт 72 дорожных объектов в 2024 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Проект предусматривает приведение к нормативам 73,7 км дорожных покрытий в регионе, сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Специалисты отремонтируют пять дорог регионального значения, а также объекты в 12 районах и четырёх городах республики общей протяжённостью 33 км.

Кроме того, в Ижевске планируют обновить дорожное покрытие на шести объектах.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Томской области в 2023 году в рамках национального проекта отремонтировали 344 км региональных и местных дорог. Общий объём дорожного фонда достиг 14,1 млрд рублей.