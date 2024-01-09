В Удмуртии отремонтируют 72 автодороги в 2024 году
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Проект предусматривает приведение к нормативам 73,7 км дорожных покрытий в регионе, сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Специалисты отремонтируют пять дорог регионального значения, а также объекты в 12 районах и четырёх городах республики общей протяжённостью 33 км.
Кроме того, в Ижевске планируют обновить дорожное покрытие на шести объектах.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Томской области в 2023 году в рамках национального проекта отремонтировали 344 км региональных и местных дорог. Общий объём дорожного фонда достиг 14,1 млрд рублей.