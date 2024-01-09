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В Москве инвесторы построили восемь соцобъектов в 2023 году

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Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин заявил, что в 2023 году в столице построили восемь социальных объектов в сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта.
В Москве инвесторы построили восемь соцобъектов в 2023 году

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Среди построенных объектов — флагманский центр городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова на востоке города, академия спорта «Динамо» на севере, здание учебно-образовательного кластера «Ломоносов» на западе Москвы.

Также обновлён ледовый дворец на улице Сокольнический Вал, построен ледовый дворец «Кристалл» в Центральном административном округе, возведены каток «Сталкер» на северо-западе и центр фигурного катания Этери Тутберидзе на юго-западе.

На Рождественской улице введён в эксплуатацию дворец спорта «Некрасовка» с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и зоной воркаута.

Ранее глава Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков рассказал о новом спортивном комплексе «Ника», построенном на юго-востоке столицы.

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