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На юго-востоке Москвы построили новый спорткомплекс

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Глава Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков рассказал о новом спортивном комплексе «Ника», построенном на юго-востоке столицы.
На юго-востоке Москвы построили новый спорткомплекс

Об этом сообщает телеканал «360».

«В комплексе общей площадью 7,6 тыс. кв. м оборудован игровой зал для проведения занятий и соревнований по волейболу со специализированным амортизационным напольным покрытием, снижающим нагрузку на позвоночник во время прыжков, а также зрительскими трибунами на 300 мест», — заявил Слободчиков.

Он также отметил, что в новом комплексе имеются 25-метровый бассейн, тренажёрный зал, конференц-зал, тренерские, комнаты для инвентаря, раздевалки, блок административных помещений, медпункт и кафе.

Кроме того, на территории спорткомплекса создана безбарьерная среда с пандусами, системами звуковой, визуальной и тактильной информации.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве построят новый торгово-бытовой центр.

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