На юго-востоке Москвы построили новый спорткомплекс
Об этом сообщает телеканал «360».
«В комплексе общей площадью 7,6 тыс. кв. м оборудован игровой зал для проведения занятий и соревнований по волейболу со специализированным амортизационным напольным покрытием, снижающим нагрузку на позвоночник во время прыжков, а также зрительскими трибунами на 300 мест», — заявил Слободчиков.
Он также отметил, что в новом комплексе имеются 25-метровый бассейн, тренажёрный зал, конференц-зал, тренерские, комнаты для инвентаря, раздевалки, блок административных помещений, медпункт и кафе.
Кроме того, на территории спорткомплекса создана безбарьерная среда с пандусами, системами звуковой, визуальной и тактильной информации.
Ранее сообщалось, что в Новой Москве построят новый торгово-бытовой центр.