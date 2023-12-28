В Новой Москве построят новый торгово-бытовой центр

Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал о постройке в 2024 году в Новомосковском административном округе торгово-бытового центра площадью 15 тыс. кв. м.

Об этом сообщает НСН.

«Торгово-бытовой центр в районе Новые Ватутинки выполнен в футуристическом авторском дизайне и представляет собой трёхэтажное здание в виде круизного лайнера», — заявил Бочкарёв.

Как в свою очередь отметил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, строительство проводится в рамках комплексного развития территорий. В новом ТБЦ разместятся ритейл-форматы и магазины известных брендов. Также в комплексе появится наземная парковка на 236 мест.

В настоящее время завершены фасадные работы, ведётся внутренняя отделка помещений.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве домов по программе реновации в Западном округе столицы.