RT в Telegram
Подпишись

Самолёт выкатился за пределы взлётной полосы в аэропорту Норильска

Короткая ссылка
Самолёт авиакомпании NordStar выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Норильска Красноярского края.

Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

«После посадки воздушного судна Boeing 737-800 авиакомпании NordStar, выполнявшего рейс Красноярск — Норильск, допущено выкатывание борта самолёта за пределы взлётно-посадочной полосы», — говорится в сообщении.

На борту самолета находились 169 пассажиров.

Ранее самолёт Як-40, выполнявший санитарный рейс из Петропавловска-Камчатского, во время посадки в аэропорту Оссора выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить