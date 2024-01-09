Самолёт выкатился за пределы взлётной полосы в аэропорту Норильска
Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
«После посадки воздушного судна Boeing 737-800 авиакомпании NordStar, выполнявшего рейс Красноярск — Норильск, допущено выкатывание борта самолёта за пределы взлётно-посадочной полосы», — говорится в сообщении.
На борту самолета находились 169 пассажиров.
Ранее самолёт Як-40, выполнявший санитарный рейс из Петропавловска-Камчатского, во время посадки в аэропорту Оссора выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.