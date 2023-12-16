Самолёт в аэропорту Камчатского края съехал со взлётно-посадочной полосы

Самолёт Як-40, выполнявший санитарный рейс из Петропавловска-Камчатского, во время посадки в аэропорту Оссора выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

В самолёте находились четыре члена экипажа и два медика, никто не пострадал, повреждения отсутствуют.

«Самолёт после осмотра и установления факта отсутствия препятствий для выполнения полета доставил жителя п. Оссора, которому требовалась медицинская помощь, в г. Петропавловск-Камчатский», — заявили в ведомстве.

Камчатская транспортная прокуратура проводит проверку и даст оценку соблюдению нормативных требований.

Ранее сообщалось, что в Иркутске у грузового самолёта при посадке сложилась стойка шасси.