Самолёт в аэропорту Камчатского края съехал со взлётно-посадочной полосы
- РИА Новости
В самолёте находились четыре члена экипажа и два медика, никто не пострадал, повреждения отсутствуют.
«Самолёт после осмотра и установления факта отсутствия препятствий для выполнения полета доставил жителя п. Оссора, которому требовалась медицинская помощь, в г. Петропавловск-Камчатский», — заявили в ведомстве.
Камчатская транспортная прокуратура проводит проверку и даст оценку соблюдению нормативных требований.
Ранее сообщалось, что в Иркутске у грузового самолёта при посадке сложилась стойка шасси.