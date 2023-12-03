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В Иркутске у грузового самолёта при посадке сложилась стойка шасси

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У грузового самолёта АН-26Б компании «ИрАэро» при посадке в аэропорту Иркутска сложилась стойка шасси.
В Иркутске у грузового самолёта при посадке сложилась стойка шасси
  • Gettyimages.ru
  • © Boyloso

Об этом сообщил представитель авиакомпании.

«В воскресенье при посадке в аэропорту Иркутска у грузового борта АН-26Б сложилась передняя стойка шасси. В самолёте, летевшем из посёлка Мама, находились пять членов экипажа», — цитирует его РИА Новости.

Уточняется, что борт перевозил почтовый груз, никто из членов экипажа не пострадал.

Ранее вылет самолёта из Новосибирска в Талакан (Якутия) задержали на 38 часов из-за неисправности воздушного судна.

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