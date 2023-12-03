В Иркутске у грузового самолёта при посадке сложилась стойка шасси
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Об этом сообщил представитель авиакомпании.
«В воскресенье при посадке в аэропорту Иркутска у грузового борта АН-26Б сложилась передняя стойка шасси. В самолёте, летевшем из посёлка Мама, находились пять членов экипажа», — цитирует его РИА Новости.
Уточняется, что борт перевозил почтовый груз, никто из членов экипажа не пострадал.
Ранее вылет самолёта из Новосибирска в Талакан (Якутия) задержали на 38 часов из-за неисправности воздушного судна.