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В Новосибирске на 38 часов задержали рейс в Якутию из-за неисправности самолёта

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Вылет самолёта из Новосибирска в Талакан (Якутия) задержали на 38 часов из-за неисправности воздушного судна, информирует пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В Новосибирске на 38 часов задержали рейс в Якутию из-за неисправности самолёта
  • Gettyimages.ru
  • © smolaw11

Об этом ведомство написало в Telegram.

«По причине технической неисправности воздушного судна задержано выполнение авиарейса в аэропорт Талакан, продолжительность задержки составляет 38 часов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вылета ожидают 53 пассажира.

Новосибирская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия по факту инцидента.

Ранее стало известно, что самолёт Airbus А321 готовится к аварийной посадке в аэропорту Шереметьево.

Позже самолёт благополучно приземлился в Шереметьеве.

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