В Новосибирске на 38 часов задержали рейс в Якутию из-за неисправности самолёта

Вылет самолёта из Новосибирска в Талакан (Якутия) задержали на 38 часов из-за неисправности воздушного судна, информирует пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Gettyimages.ru

© smolaw11

Об этом ведомство написало в Telegram. «По причине технической неисправности воздушного судна задержано выполнение авиарейса в аэропорт Талакан, продолжительность задержки составляет 38 часов», — говорится в сообщении. Отмечается, что вылета ожидают 53 пассажира. Новосибирская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия по факту инцидента. Ранее стало известно, что самолёт Airbus А321 готовится к аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. Позже самолёт благополучно приземлился в Шереметьеве.