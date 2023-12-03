В Новосибирске на 38 часов задержали рейс в Якутию из-за неисправности самолёта
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Об этом ведомство написало в Telegram.
«По причине технической неисправности воздушного судна задержано выполнение авиарейса в аэропорт Талакан, продолжительность задержки составляет 38 часов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что вылета ожидают 53 пассажира.
Новосибирская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия по факту инцидента.
Ранее стало известно, что самолёт Airbus А321 готовится к аварийной посадке в аэропорту Шереметьево.
Позже самолёт благополучно приземлился в Шереметьеве.