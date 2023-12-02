Самолёт Airbus А321 готовится к аварийной посадке в Шереметьеве

Самолёт Airbus А321 готовится к аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

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«Самолёт А321 рейса Санкт-Петербург — Москва готовится к посадке в Шереметьеве», — сказали агентству. Как пишет агентство, предварительная причина — отказ одного из двигателей самолёта.