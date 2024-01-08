РБК: автосервисы рассказали о главных проблемах китайских машин в зимний период

Представители российских автосервисов рассказали, с какими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы китайских машин в зимний период. В числе неисправностей оказались поломки приборных панелей, а также сбои в работе мультимедийных устройств.

Как сообщил РБК представитель одного из автосервисов, в январе было зарегистрировано 64 обращения владельцев китайских машин.

«Основные поломки: приборные панели плохо реагируют на сенсор, начинают глючить в холода многофункциональные мультимедийные устройства», — заявил он.

Также ряд владельцев пожаловались на то, что топливные насосы издают громкие звуки, плохо качают давление и выходят из строя.

Представитель другого автосервиса сообщил, что в морозы в основном обращаются с разрядкой аккумулятора и невозможностью запуска двигателя. Также у машин одного из китайских брендов возникали проблемы с климат-контролем.

Ранее помощник президента России Максим Орешкин заявил, что через десять лет Mercedes и BMW могут уйти в историю.