РИА Новости: причиной смерти журналиста «Ленты.Ру» Рыбина стала кардиомиопатия
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ростовской области.
Как рассказал собеседник агентства, осмотр тела журналиста выявил, что все личные вещи и ценности находились при нём.
Это может свидетельствовать о том, что смерть Рыбина не носила криминальный характер, добавил он.
«В результате вскрытия установлена причина смерти — кардиомиопатия», — сказали агентству.
7 января тело журналиста Александра Рыбина нашли в Ростовской области.