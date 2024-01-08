РИА Новости: причиной смерти журналиста «Ленты.Ру» Рыбина стала кардиомиопатия

Причиной смерти журналиста Александра Рыбина, который сотрудничал с «Лентой.Ру» и порталом «Рабкор», стала кардиомиопатия.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ростовской области.

Как рассказал собеседник агентства, осмотр тела журналиста выявил, что все личные вещи и ценности находились при нём.

Это может свидетельствовать о том, что смерть Рыбина не носила криминальный характер, добавил он.

«В результате вскрытия установлена причина смерти — кардиомиопатия», — сказали агентству.

7 января тело журналиста Александра Рыбина нашли в Ростовской области.