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РИА Новости: причиной смерти журналиста «Ленты.Ру» Рыбина стала кардиомиопатия

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Причиной смерти журналиста Александра Рыбина, который сотрудничал с «Лентой.Ру» и порталом «Рабкор», стала кардиомиопатия.
РИА Новости: причиной смерти журналиста «Ленты.Ру» Рыбина стала кардиомиопатия
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ростовской области.

Как рассказал собеседник агентства, осмотр тела журналиста выявил, что все личные вещи и ценности находились при нём.

Это может свидетельствовать о том, что смерть Рыбина не носила криминальный характер, добавил он.

«В результате вскрытия установлена причина смерти — кардиомиопатия», — сказали агентству. 

7 января тело журналиста Александра Рыбина нашли в Ростовской области.

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