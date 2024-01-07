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В Ростовской области нашли тело журналиста «Ленты.Ру» и «Рабкора» Рыбина

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Тело журналиста Александра Рыбина, который сотрудничал с «Лентой.Ру» и порталом «Рабкор», нашли в Ростовской области.
В Ростовской области нашли тело журналиста «Ленты.Ру» и «Рабкора» Рыбина
  • РИА Новости

Об этом сообщил Telegram-канал «Рабкор» со ссылкой на мать и друга журналиста.

«Журналист и постоянный автор «Рабкора» Александр Рыбин был найден мёртвым около трассы в районе города Шахты», — говорится в сообщении.

Причина смерти Рыбина в настоящий момент устанавливается. 

По данным портала, 30 декабря журналист выходил в эфир из Мариуполя, чтобы рассказать о ситуации в городе.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили в частном доме в Краснодаре тело шеф-редактора ГТРК «Кубань» Зои Коноваловой.

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