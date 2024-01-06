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В Краснодаре умерла шеф-редактор ГТРК «Кубань» Зоя Коновалова

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Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в частном доме в Краснодаре тело шеф-редактора ГТРК «Кубань» Зои Коноваловой, сообщила председатель краснодарского регионального отделения Союза журналистов России Диана Горбань.
В Краснодаре умерла шеф-редактор ГТРК «Кубань» Зоя Коновалова
  • Gettyimages.ru

Об этом Горбань рассказала в беседе с ТАСС.

«Да, это так. Мне это (смерть Коноваловой. — RT) подтвердила руководитель ГТРК «Кубань», — сказала собеседница агентства. 

По данным Следственного комитета России по Краснодарскому краю, в частном доме по Офицерскому проезду обнаружены тела 48-летней женщины и 52-летнего мужчины. По этому факту проводится проверка.

Эксперты не обнаружили видимых телесных повреждений при осмотре. 

Ранее стало известно, что колумнист RT и РИА Новости, публицист Максим Соколов скончался на 65-м году жизни.

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