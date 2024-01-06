В Краснодаре умерла шеф-редактор ГТРК «Кубань» Зоя Коновалова
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Об этом Горбань рассказала в беседе с ТАСС.
«Да, это так. Мне это (смерть Коноваловой. — RT) подтвердила руководитель ГТРК «Кубань», — сказала собеседница агентства.
По данным Следственного комитета России по Краснодарскому краю, в частном доме по Офицерскому проезду обнаружены тела 48-летней женщины и 52-летнего мужчины. По этому факту проводится проверка.
Эксперты не обнаружили видимых телесных повреждений при осмотре.
Ранее стало известно, что колумнист RT и РИА Новости, публицист Максим Соколов скончался на 65-м году жизни.