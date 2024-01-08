Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП в Свердловской области

Один человек погиб, ещё семеро, в том числе пятеро детей, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе Екатеринбург — Реж в Свердловской области.

Об этом информирует пресс-служба ГИБДД России по региону.

По данным ведомства, водитель Chevrolet Niva не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с другим легковым автомобилем.

В результате аварии пассажир Chevrolet Niva погибла на месте.

«Ещё семь пассажиров Ford, из которых пять — дети двух, четырёх, шести, 15 и 17 лет получили травмы различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Позже выяснилось, что допустивший аварию водитель был пьян.

Ранее стало известно, что четыре человека погибли в ДТП в Новосибирской области.