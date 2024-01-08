Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП в Свердловской области
- globallookpress.com
Об этом информирует пресс-служба ГИБДД России по региону.
По данным ведомства, водитель Chevrolet Niva не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с другим легковым автомобилем.
В результате аварии пассажир Chevrolet Niva погибла на месте.
«Ещё семь пассажиров Ford, из которых пять — дети двух, четырёх, шести, 15 и 17 лет получили травмы различной степени тяжести», — говорится в сообщении.
Позже выяснилось, что допустивший аварию водитель был пьян.
Ранее стало известно, что четыре человека погибли в ДТП в Новосибирской области.